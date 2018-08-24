بعد فتوى مفتي الإرهاب المثيرة للجدل.. ” الشثري ” يطالب متبعي القرضاوي بالتبرؤ منه
على خلفية ما غرد به مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي بكلمات تقلل من قيمة فريضة الحج والتقليل من جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، طالب عبدالله الشثري، أستاذ التفسير والدراسات العليا في جامعة الإمام، كل من اتبع ” القرضاوي ” بإعلان البراءة منه ومن منهجه الذي ضلل كثيرًا من الناس.
وقال الشتري في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” ما قاله القرضاوي حول الحج هو تعدٍ على حدود الله وشرعه واعتراض على أمر الله في فريضة الحج وهذا يبرهن على فساد منهجه الإخواني وضلاله ” .
وتابع: ” هل يعي أتباعه هذا المنكر الذي فعله؟ يجب على كل من اتبعه أن يُعلن البراءة منه ومن منهجه الذي ضلل كثيرًا من الناس ” ، مستشهدًا بقول الله تعالى : ” كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ” .
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ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 3 ساعات
قبلها القرضاوي يسب في مفتي مملكتنا الحبيبه ويحاول يضلل بأكاذيبه المسلمين القرضاوي ذا المفروض مااحد يردعليه فالله يديم علينا نعمة الامن والامان والرخاء والخيربمملكتنا الحبيبه ويحفظ لنا ولاة امرنا ويحفظ لنا مملكتنا الحبيبه
ماجد مرزوق الخماش[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياشيخ عبدالله الشثري خل القرضاوي ينهق وينبح في تويتر وفي الاعلام الحمدلله مملكتنا الحبيبه قيادتنا وشعباً خدموا ضيوف الرحمن وسهلوا لهم كل الخدمات فليش نرد على قرضاوي ينهق وينبح هذا معادي لمملكتنا الحبيبه فلااحد يستغرب كلامه نحن السعوديين اكبرمن عقليته المريضه الحاقده الحاسده نحن السعوديين تربينا على المحبه والسلام والتسامح والتراحم ونية الخير
alfahd42[ عدد التعليقات: 18387 ] نشر منذ 1 ساعة
مهوب صاحي القرضاوي