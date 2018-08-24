بعد فتوى مفتي الإرهاب المثيرة للجدل.. ” الشثري ” يطالب متبعي القرضاوي بالتبرؤ منه

عادل الحربي (صدى):

على خلفية ما غرد به مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي بكلمات تقلل من قيمة فريضة الحج والتقليل من جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، طالب عبدالله الشثري، أستاذ التفسير والدراسات العليا في جامعة الإمام، كل من اتبع ” القرضاوي ” بإعلان البراءة منه ومن منهجه الذي ضلل كثيرًا من الناس.

وقال الشتري في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” ما قاله القرضاوي حول الحج هو تعدٍ على حدود الله وشرعه واعتراض على أمر الله في فريضة الحج وهذا يبرهن على فساد منهجه الإخواني وضلاله ” .

وتابع: ” هل يعي أتباعه هذا المنكر الذي فعله؟ يجب على كل من اتبعه أن يُعلن البراءة منه ومن منهجه الذي ضلل كثيرًا من الناس ” ، مستشهدًا بقول الله تعالى : ” كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ” .

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