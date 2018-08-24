التعليق الأول لتركي آل الشيخ عقب تعرضه لوعكة صحية

ماجد محمد(صدى):

طمأن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، الجماهير على صحته عقب تعرضه لوعكة صحية.

وفي أول تعليق له، غرد ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا : ” الحمدلله أنا بخير … وأول واحد في حفل إنطلاقة الدوري إن شاء الله ” .

يذكر أنه انتشرت صورة لـ ” آل الشيخ ” ، أمس الخميس، من على السرير الأبيض، بعد أن أعلن عن دخوله للمستشفى لتلقي العلاج دون المزيد من التفاصيل.

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