التعليق الأول لتركي آل الشيخ عقب تعرضه لوعكة صحية
طمأن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، الجماهير على صحته عقب تعرضه لوعكة صحية.
وفي أول تعليق له، غرد ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا : ” الحمدلله أنا بخير … وأول واحد في حفل إنطلاقة الدوري إن شاء الله ” .
يذكر أنه انتشرت صورة لـ ” آل الشيخ ” ، أمس الخميس، من على السرير الأبيض، بعد أن أعلن عن دخوله للمستشفى لتلقي العلاج دون المزيد من التفاصيل.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 18387 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيه وكل مسلم
هل هو تكميم ولا لا