بعد غياب 7 سنوات.. كشاف ينجح في لم شمل شاب ووالدته بمنى

علي القحطاني (صدى):

نجح الكشاف ” حسين قبلان الرويلي ” ، البالغ 19 عام، من كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، في أن يجمع شابًا سعوديًا في العقد الرابع من عمره، بأمه من الجنسية اليمنية، بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات.

قال ” الرويلي ” ، المتواجد بمشعر منى متطوعًا ضمن معسكرات الخدمة العامة لخدمة ضيوف الرحمن، إنه حينما حضر ذلك الشاب وعرض قصته على قائد الوحدة الكشفية ” عراك الزايدي ” وقال إنه من أبناء المملكة، وأن أمه من الجنسية اليمنية، وأنها تتواجد حاليًا بمشعر منى ضمن مكتب حجاج الجمهورية اليمنية، وله أكثر من سبع سنوات لم يرها للظروف التي تمر بها اليمن في الفترة الأخيرة.

وأكمل ” الأبن ” ، أنه علم بقدوم والدته للحج هذا العام ويرغب بمقابلتها، ولكن لا يعرف كيف يجتمع بها في المنطقة هذه الأيام.

وأضاف ” الكشاف ” ، استدعاني القائد وحددنا مكاتب الحجاج اليمنيين من على الخريطة، ومن ثم على التطبيق الإلكتروني الذي أوضح لنا المسار الأفضل الذي يبعد عن مقر تواجدنا بمركز 21 للإرشاد، حوالي 4 كيلومترات، فصحبت ذلك الشاب وكان يحدثني طوال الطريق عن كيف ستكون مشاعره عندما يلتقي والدته، وكيف سيجازيني حال أوصلته لها، فقلت له دعوة منك تكفيني.

وأكد ” الرويلي ” أن هذه المشاعر يصعب وصفها، خاصة حينما إلتقيا حيث حولا المكان إلى مسرح من الدموع من عيون كل من حضر مشهد اللقاء.