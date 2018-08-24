رسالة مؤثرة من رئيس ” النصر ” لجماهير العالمي: اعذروني

نواف السالم (صدى):

وجه رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، رسالة إلى جماهير النادي، واعدًا إياهم ببذل كل الغالي والنفيس من أجل العالمي.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أتمنى أننا وفقنا بتجهيز فريق كروي مميز للموسم، وأعدكم بثقتكم التي منحتمونا إياها أنني وفريق عملي سنبذل الغالي والنفيس ليلاً ونهاراً من أجل العالمي، حضوركم بالمدرجات واستمرار دعمكم سيحقق ويكسر كل الأرقام والإنجازات بعد توفيق الله. اعذروني على التقصير ، فالعالمي يستحق الكثير ” .

وأضاف : ” ثقتكم في إدارتكم يجب أن تكون في الحلوه والمره، نحن نعمل، نصيب ونخطي، حضوركم المدرج ودعمكم هو المقياس والداعم الحقيقي. ادعموا ناديكم ولاعبيكم واتركوا عنكم ” السلق ” الذين يحاولون الاساءة وهز استقرار البيت النصراوي، لتنشغلوا خارج الميدان ” .