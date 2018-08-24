تحذيرات من خطورة الألعاب النارية على الأطفال وإصابات كارثية بالعيون

علي القحطاني (صدى):

تهدد الألعاب النارية المنتشرة بين الأطفال في عيد الأضحى المبارك، صحة هؤلاء الأطفال، فيما ترتفع حالات الإصابة في العيون الناجمة عن هذه الألعاب.

وفي هذا السياق، حذرت الجمعية السعودية لطب العيون، من خطورة تلك الألعاب والتي تشهد إقبالًا عليها في المناسبات، فيما أوضح أستاذ طب وجراحة العيون المشارك نائب رئيس جمعية طب العيون الدكتور حاتم بن عبدالرحمن كلنتن، أنها يمكن أن تلحق إصابات بالنظر.

وأشار ” كلنتن ” ، إلى أن الألعاب النارية وألعاب أخرى كقاذفات الكرات البلاستيكية تتسبب في إصابات تتراوح ما بين نزيف شديد داخل العين وإصابات وتعتم للقرنية وفقدان كامل للنظر.

كما أكد على ضرورة مراقبة الأطفال ومراجعة طبيب العيون حيث إن تلك الإصابات تتطلب متابعة طبية دقيقة ومستمرة عن قرب لتقليل حدوث مضاعفات أكثر بالعين المصابة.