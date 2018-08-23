توجيه من إمارة مكة بفتح محطات الوقود على طريق الساحل الدولي

علي القحطاني (صدى):

وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة، أمانة جدة بفتح محطات الوقود على طريق الساحل الدولي.

وكشفت مصادر مطلعة، أن فتح المحطات يكون واعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين.

يذكر أن بلديات الشواق، والليث، والمظيلف، كانت قد بدأت العمل على فتح المحطات التي سبق إغلاقها قبل عدة أيام .

وكان الطريق قد شهد أزمة نتيجة إغلاق محطات الوقود ” من مركز طفيل شمال الليث إلى مركز المظيلف على حدود محافظة القنفذة ” ، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمركبات.