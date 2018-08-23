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” الأحوال المدنية ” توضح آلية تجديد الهوية الوطنية للطالب المبتعث

” الأحوال المدنية ” توضح آلية تجديد الهوية الوطنية للطالب المبتعث
عادل الحربي (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية تجديد الهوية الوطنية للطالب المبتعث خارج المملكة.

وقال أحد المبتعثين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” السلام عليكم ممكن توضيح آلية تجديد الهوية الوطنية للطالب المبتعث خارج المملكة ؟؟ استفسرت في ابشر قالو تواصلو معاهم على الايميل [email protected] تواصلت معاكم على الايميل مافي اي رد ؟ صار لي اسبوع انتظر ردكم ارجو توضيح آلية التجديد للمبتعثين وشكراً ” .

وردّ حساب خدمة العملاء التابع للأحوال المدنية، موضحًا طريقة وشروط التجديد عبر انفوجراف.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله يعطيكم العافية

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