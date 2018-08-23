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التعليم: مد فترة قرارات الابتعاث للدفعة 12 ببرنامج خادم الحرمين لأخر العام

التعليم: مد فترة قرارات الابتعاث للدفعة 12 ببرنامج خادم الحرمين لأخر العام
عادل الحربي (صدى):

أكدت وكالة شؤون البعثات بوزارة التعليم، اليوم الخميس، على تمديد الفترة المحددة لإصدار قرارات الابتعاث لمرشحي السنة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.

وأوضحت ” الوكالة ” ، أنه بإمكان المبتعثين الاستمرار في إصدار قرارات الابتعاث حتى نهاية السنة الجارية.

وشددت ” الوكالة ” ، على أن يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2018 هو آخر أيام إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين على الدفعة 12 من برنامج خادم الحرمين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18367 ] نشر منذ 56 دقيقة

موفقين غيرو من كندا يا شباب

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