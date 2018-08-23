التعليم: مد فترة قرارات الابتعاث للدفعة 12 ببرنامج خادم الحرمين لأخر العام
أكدت وكالة شؤون البعثات بوزارة التعليم، اليوم الخميس، على تمديد الفترة المحددة لإصدار قرارات الابتعاث لمرشحي السنة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.
وأوضحت ” الوكالة ” ، أنه بإمكان المبتعثين الاستمرار في إصدار قرارات الابتعاث حتى نهاية السنة الجارية.
وشددت ” الوكالة ” ، على أن يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2018 هو آخر أيام إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين على الدفعة 12 من برنامج خادم الحرمين.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18367 ] نشر منذ 56 دقيقة
موفقين غيرو من كندا يا شباب