وفاة شخصين واصابة ١٦ اثر انقلاب على طريق الرين
أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغ عن حادث انقلاب على طريق الرين نتج عنه وفاتين وأصابه ١٦ اخرين
وتفصيلاً: تلقت غرفه العمليات بلاغ عن حادث على طريق الرين بيشه عند الساعة ١١:٢٤ صباحا وعلى الفور تم توجيه اربع فرق اسعافيه للموقع حيث نتج عن الحادث وفاتين و١٦ إصابه حيث اتضح ان اغلب الإصابات نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الاسعافيه
وأضاف الشهري :ان موقع الحادث يبعد ما يقارب ١٤٠ كيلو عن بيشه وتم نقل إصابتين عن طريق الفرق الاسعافيه لمستشفى الملك عبدالله ببيشه
ونوه الشهري بعدم تحريك المصابين او نقلهم الا عن طريق الفرق الاسعافيه
نهى[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم من توفى ويشفي المصابين ان شاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 18367 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم من توفى ويشفي المصابين ان شاء الله