مصرع الفنان الأردني ” ياسر المصري ” في حادث سير بالزرقاء

أماني الغامدي(صدى):

لقى الممثل الأردني ” ياسر المصري ” ، مصرع مساء اليوم الخميس، إثر حادث سير بمنطقة ضاحية مكة في محافظة الزرقاء.

ونقل ” المصري ” إلى مستشفى جبل الزيتون، لإسعافه إلا أنه توفي نتيجة الإصابة البالغة.

وقال مصدر طبي أردني، إن الحادث وقع في منطقة ضاحية مكة، أصيب على إثره شخصان، تم نقلهما إلى مستشفى جبل الزيتون، وتوفي أحدهما متاثرًا بإصابته الشديدة.

ومن جانبه نعى شقيق ” المصري ” ، أخاه مؤكدًا صحة الحادث، حيث كان الفنان ياسر في زيارة لعائلته في الزرقاء.

ولد الفنان ” ياسر المصري ” ، في الكويت لعائلة مكونة من سبع أشقّاء وشقيقات، وحصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى تخصص رئيسي آلة الكلارنيت، فرعي بيانو.

وتزوّج ” المصري ” عام 2000 من الصحافية في ” جريدة الرأي الأردنية ” نسريّن الكرد ” ولديه ثلاثة أولاد.