النائب جمال بوحسن لـ ” صدى ” : نجاح موسم الحج رسائل سعودية مباشرة للناعقين بتدويل الحرمين

طلال الضوي(صدى):

صرح النائب جمال بوحسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بمملكة البحرين، بأن نجاح موسم الحج وبامتياز على كافة الأصعدة وفِي كل المجالات بمثابة رسائل مباشرة من المملكة العربية السعودية لكل من ينعق بتدويل الحرمين والحج.

وأكد في تصريح خاص لصحيفة ” صدى ” ، أن هذا النجاح أثبت للمشككين في قدرة السعودية على إدارة موسم الحج، أن القيادة الرشيدة والحكومة السعودية والشعب السعودي بكل فئاته و بجميع مكوناته هو الأقدر والأجدر بتحمل مسئولية إدارة الحج .

وقال النائب جمال بوحسن، إن النجاح المبهر والمتميز لموسم حج هذا العام وكل المواسم السابقة رسالة واضحةً ومباشرة لكل المشككين والمقرضين من الأنظمة المقرضة كالنظام الإيراني والنظام القطري بعدم نجاحه.

وأضاف ” بوحسن ” ، أن الخدمات والجهود التي بذلت من قبل المملكة العربية السعودية قد أبهرت العالم بحسن ودقة التنظيم بالرغم من الإعداد المليونية ومحدودية الزمان والمكان حيث تعامل معها السعوديين من عسكريين ومدنيين بكل حرفية ومهنية وبإتقان شديد يعجز اللسان عن وصفه ويقف الإنسان حائر ومبهور أمام الجهود الجبارة التي تبذل تحت رعاية وتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة و صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن نايف آل سعود وزير الداخلية.

كما أثنى، على الخدمات الأمنية التي حفظة أمن وأمان وسلامة ضيوف الرحمن وكذلك الخدمات الطبية المتميزة التي لم تألوا جهدًا في توفير أعلي مستوي من الخدمات الطبية والصحية وكذلك التسهيلات الكثيرة والكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

ونوّه النائب جمال بوحسن، إلى عبارات الشكر والتقدير والثناء التي لهج بها حجاج بيت الله الحرام للمملكة العربية السعودية ليلجموا الأبواق والأصوات النشار من دول وأنظمة وكيانات الحسد والبغضاء التي تنادي بتدويل الحرمين الشريفين و الحج ليس قصورا فيما يرونه ويلمسونه ويسمعونه ويشاهدونه ويسمعونه عن تميز السعودية في إدارة موسم الحج ولكن لغايات وأهداف خبيثه في أنفسهم حيث الحقد الدفين على الاسلام والمسلمين.

ودعا النائب جمال بوحسن، الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ، والحكومة والشعب السعودي وأن يطيل في عّمر قادة بلاد الحرمين لخدمة الإسلام والمسلمين وأن يمكن لهم لقيادة العالمين الإسلامي والعربي تحت راية التوحيد.