دودج رام ريبل 2020 بمحرك هيلكات تظهر أثناء اختبارها بلا تمويهات

واشنطن(صدى):

نعلم أن رام تعمل حالياً على تطوير الإصدار الأكثر قوة لسيارتها البيك أب، تحت اسم رام ريبل TRX، لمنافسة فورد رابتور، كما أشارت التقارير إلى أن البيك أب ستحصل على محرك هيلكات الشهير بقوة 707 حصان.

والآن أخيراً ظهرت رام ريبل TRX القادمة أثناء اختبارها بجسد رام التقليدي، ولكن يمكن ملاحظة نظام التعليق المختلف للبيك أب، خاصة بالخلف، مع اختلاف العجلات والإطارات كذلك.

فيات كرايسلر أكدت في يونيو على قدوم رام ريبل TRX، عقب عامين من تقديم النسخة الاختبارية لها، ويُذكر أن فورد رابتور تواجه بالفعل منافسة من جيب جراند شيروكي تراكهوك، والتي حصلت على محرك هيلكات V8 كذلك بكامل قوته.

لا تتوقعوا ظهور الموديل الإنتاجي من رام ريبل TRX قبل نهاية 2019 أو بداية 2020 على الأرجح، وإلى ذلك الحين، من المتوقع رؤية المزيد من الصور التجسسية والتشويقية مع مرور السيارة بالمزيد من الاختبارات قبل الكشف النهائي.