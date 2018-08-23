بالفيديو .. مقتل وإصابة 18 شخص بسبب ثور هائج

لندن(صدى):

نشرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مهاجمة ” ثورهائج ” لعدد من الجماهير بمهرجان لمصارعة الثيران في كولومبيا.

وأظهر ” الفيديو ” ، هجوم ثور غاضب على الجماهير بعد أن فقد المصارع السيطرة عليه في حلبة مصارعة الثيران في مدينة أوساكوري، ويوضح ” المقطع ” الثور وهو يضرب الناس بقرنيه، ويحدث العديد من الإصابات، بعد أن دخل بعض المتفرجين الحلبة للمساعدة في السيطرة على الحيوان الهائج.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن الحادثة أسفرت عن مقتل رجل وإصابة 17 آخرين، بعد إختراق الثور السياج الخشبي الضعيف، وهاجم المشاهدين المذعورين.

وقتل ” لويس إدواردو سيرفانتيس ماركيز” صاحب الـ62 عام، بينما كان يحاول حماية زوجته من الثور الهائج.

وقالت زوجته ” إديث توريس ” : ” حاولنا الفرار، ولكن لم نتمكن من الخروج، وضربني الثور في ظهري، وضرب زوجي بقرنيه قبل أن يلقيه في الهواء مرتين “.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أنه تم نقل ” ماركيز” إلى مستشفى قريب، ولكن تم إعلان وفاته في وقت لاحق.

ومن جانبه قال عمدة المدينة ” رونالد باديلا ” ، إنه قد تم اتباع جميع البروتوكولات الأمنية، ووصف الحادثة بـ ” الغريبة ” ، معلنًا أن السلطات المحلية ستطلق تحقيقًا لمعرفة ما حدث بالضبط.