وزير الخدمة المدنية: ما تحقق من إنجازات ونجاحات في موسم حج هذا العام أتسم بالتكامل والشمولية

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله) ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع (حفظه الله)، وذلك بمناسبة النجاح الباهر لأعمال موسم حج هذا العام، والذي حظي بمتابعة كبيرة ومتوقعة من قبل الدول العربية والإسلامية والعالمية سواء من ناحية اهتمامات المتابعة والرصد للأحداث الدولية المهمة، أو من ناحية اهتمام وسائل الإعلام بكافة أنواعها التقليدية والحديثة.

وبين معاليه أن هذا الاهتمام الدولي الكبير بجهود الدولة وقيادتها الرشيدة بأعمال الحج من كل عام، أدرك أن النجاح فيه لم يأتي إلا بفضل الله عز وجل ، ثم الإمكانات العالية والقدرات المتميزة التي وفرتها قيادة هذا الوطن وفقها الله، والتطوير موسما بعد موسم، من أجل غايتها وهدفها النبيل وطموحاتها العالية في تحقيق أمن وراحة وسلامة ملايين حجاج بيت الحرام خلال أيام وفي مكان محدد، موضحاً معاليه أن القيادة الحكيمة تسير على النهج القويم الذي أسسه مؤسس هذه الدولة المباركة الملك عبدالعزيز “طيب الله ثراه” في خدمة الإسلام ونشر رسالته السامية في نبذ الكراهية والتعصبات العرقية أو المذهبية وتمكين المسلمين من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وفق جودة خدمات عالية، وطمأنينة وراحة.

وأعتبر معاليه بأن ما تحقق للمملكة العربية السعودية من نجاحات في مواسم الحج من كل عام باتت الشاهد الوحيد، والدليل الأكبر على حجم حرصها واهتمامها بأعمال موسم الحج وضيوف بيت الله الحرام، من خلال ما تقدمه من خدمات ضخمة جليلة بذلتها الدولة بمختلف أجهزتها، بإشراف وتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” ، من أجل تنفيذ وتطبيق كافة الأعمال وفق ما تم التوجيه به، والتي اتسمت بالشمول والتكامل والتفاني بين جميع كافة القطاعات الأمنية والصحية والنقل والتوعية والإرشاد وغيرها، وذلك ما جعل كافة وسائل الإعلام الدولية تؤكد على مجهودات هذه الدولة المباركة في تنظيم هذه الشعيرة الدينية وتنظيم وتسهيل أعمال الملايين من الحجاج بكل دقة وعناية.

وأختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق ما إنجازات ونجاحات في حج هذا العام، يستشعر معه كل مواطن الفخر بالوطن وقيادته الحكيمة، داعياً بأن يحفظ المولى القدير الوطن ومقدساته وقيادته وأبناءه، وأن يديم عليه أمنه واستقراره، وأن يكفيه شر كل حاقد وحاسد.