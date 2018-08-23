وزير الخدمة المدنية: هذه الدولة وقيادتها الرشيدة تبذل الغالي والنفيس في خدمة حجاج بيت الله

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله) ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظه الله) بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق بفضل الله لموسم حج هذا العام 1439هـ، مؤكدا على أن ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الخمسة عشر يوما الماضية والذي يبرز نجاح موسم هذا العام، ويشير إلى ما قدمته المملكة من تسخير لكافة الطاقات البشرية والامكانيات المادية لكافة قطاعات الدولة تجاه خدمة حجاج و زوار بيت الله الحرام لأداء هذه الشعيرة العظيمة، ماهو إلا توضيح وبشكل جلي للجميع ان هذه الدولة المباركة والتي حباها الله بخدمة حجاج بيته العتيق منذ تأسيسها على يد المغفور له بأذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، لم تدخر جهداً ولا طاقة في تحمل ما هو على عاتقها من مسئولية تمثل ثقلها الإسلامي والديني، وذلك ما تبذل لأجله هذه الدولة وقيادتها الرشيدة الغالي والنفيس، نائيةً بنفسها عن كل المهاترات والمزايدات السياسية التي يحاول البعض استغلال موسم الحج من أجلها، وذلك ما يؤكد نبل الغاية وسمو الهدف للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرصينة.

وأضاف معاليه بأن المتابع للأحداث والصور التي تناقلتها كافة وسائل الإعلام وما صاحبها من في رضاء وإجماع دولي لنجاح حج هذا العام، كان نتيجة لتضافر جهود الجميع من أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء بعد تخطيط ودراسة مستمرة مبنيه من تجارب السنوات التي مضت، مختتماً معاليه تصريحه بالدعاء لقيادة هذه الوطن بالتوفيق والسداد والعزة والنصر في كل ما تقدمه للإسلام والمسلمين، ولكافة قطاعات الدولة التي شاركت في حج هذا العام، والتي باتت مصدر فخر وإعتزاز لكافة المسلمين والسعوديين على وجه التحديد، وأن يحفظ هذه الأرض المباركة وأن يديم عليها نعمة أمنها واستقرارها.