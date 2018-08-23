85 متعافياً يهجرون الادمان و يؤدون مناسك الحج

نايف السالم(صدى):

استطاع 85 شاباً تأدية مناسك الحج هذا العام وذلك بعد تعافيهم من الإدمان في عيادات جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث ومركز الرعاية والتأهيل التابع للجمعية.

وأفاد مدير جمعية كفى بالليث الأستاذ وسام المهداوي أن حملة الحج والتي تنظم بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالليث هي هدية للمتعافين من الادمان بعد خضعوهم للعلاج ببرنامج الرعاية والتأهيل بالجمعية.

وأوضح المهداوي أن هذه الحملة تهدف لتحصين الشباب وتوعويتهم بمخاطر التدخين والمخدرات حيث تقدم لهم العديد من البرامج والمسابقات والمحاضرات لتحفيزهم أن يكون الحج فرصة لتغييرهم نحو الافضل والثبات على العلاج والاقلاع عن السموم ، فيما أوضح أن هذا البرنامج والذي يقام للعام السابع على التوالي كان له على مدى السنوات الماضية تأثير كبير على الشباب حيث تضم الحملة العديد من المتخصصين في علاج الإدمان , وقضايا الشباب , إضافة إلى فضل الزمان والمكان , واستغلال الروحانية التي يجدها المسلم في المشاعر المقدسة .