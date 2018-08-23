فولكس فاجن تستدعي 700,000 تيجوان وتوران حول العالم لاشتعالها بشكل مفاجئ

برلين(صدى):

أعلنت فولكس فاجن عن استدعاء عالمي لجميع سيارات تيجوان SUV وتوران المصنوعة حتى الخامس من يوليو 2018، ويشمل الاستدعاء 700,000 سيارة مزودة بسقف بانورامي اختياري والإضاءة العامة الداخلية لمخاطر اشتعال.

المشكلة تتركز في وحدة LED داخل شريط الإضاءة، والتي لم يتم عزلها جيداً، ما يعني أن الرطوبة قد تؤدي لتقصير الدائرة الكهربائية وإتلافها، وفي حالات نادرة قد يؤدي ذلك لإشعال حريق، وإن لم يثبت حدوث ذلك حتى الآن.

ألمانيا وحدها تحتوي على 22,500 سيارة توران و30,000 تيجوان متأثرة بالمشكلة، وإن أكدت فولكس فاجن على أن بإمكان ملاك السيارات قيادتهم بشكل طبيعي للوقت الحالي.

وكالات فولكس فاجن ستقدم حلاً مؤقتاً “لفضل مصدر الطاقة عن وحدة LED للسقف البانورامي حتى يتم التوصل لحل نهائي للمشكلة وإعادة تفعيل الوحدة”، حسب تصريح الشركة.