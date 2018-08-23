بالصور.. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الصين غدًا

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إلتقاء المنتخب الوطني تحت 21 عامًا بمنتخب الصين غدًا الجمعة، ضمن دور الـ16 من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية (جاكرتا 2018)، وذلك في الثانية عشر مساءً بتوقيت المملكة.

وأنهى الأخضر تحضيراته للقاء بحصة تدريبية مساء اليوم الخميس، والتي بدأها الجهاز الفني بتمارين على ردة الفعل، تلاها مران تكتيكي، ثم مران على التنظيم الدفاعي، عقبها أجرى اللاعبون مرانًا على الكرات الثابتة هجوميًا ودفاعيًا، واختتمت الحصة التدريبية بمران على تسديد ركلات الجزاء.

وشدد ” نايف القاضي ” ، مدير المنتخب الوطني تحت 21 عامًا على عدم سهولة المباراة التي تجمع منتخبنا الوطني بمنتخب الصين في دور الـ16 من دورة الألعاب الآسيوية، مرجعًا السبب لكون منتخب الصين متفاوت في الأعمار على عكس منتخبنا الوطني الذي يدخل بفئة عمرية دون الـ21 عامًا، وآملًا في الوقت ذاته ظهور اللاعبين بالمستوى المميز المعهود عنهم.

وقال ” القاضي ” ، عن مباراة ” كوريا الشمالية ” إنه من الطبيعي أن يكون هناك انخفاض في المستوى، وهذا الأمر يعود لعدة أسباب، لكن المهم أننا أخرجنا اللاعبين من التفكير بتلك المباراة برفع معنوياتهم، وتوجيههم بالتركيز على مباراة الغد لتحقيق الهدف الأكبر من المشاركة، والذي يتمثل في الإعداد للفترة المقبلة بالطريق نحو أولمبياد ” طوكيو 2020 ” ، وليس فقط بالمنافسة في دورة الألعاب الآسيوية.

واختتم ” القاضي ” حديثه بإن هدفهم من المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية هو الظهور بالمستوى المميز، مع مواصلة الطريق في الإعداد نحو ” طوكيو 2020 ” ، إضافةً إلى تطمين الجماهير بوجود فريق مميز للمستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف لا تمنع من دخولهم لدورة الألعاب الآسيوية برغبة الوصول إلى المراحل المتقدمة.