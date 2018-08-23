صورة لـ ” آل الشيخ ” في المستشفى
دخل معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، المستشفى للعلاج.
وقال ” آل الشيخ ” في تدوينة له بموقع ” فيس بوك ” : ” أنا سأدخل المستشفى اليوم، وأحب أن أودعكم بهذه المنشورات ” ، في إشارة لمنشورات خاصة بالدوري المصري.
ونشر إعلاميون رياضيون صورة لرئيس هيئة الرياضة راقداً على السرير الأبيض وموصولاً بعدد من الأجهزة.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 55 دقيقة
أكيد محمد صلاح ضربة بالكورة برأسة جتلة جلطة ..هاهاها
فيصل[ عدد التعليقات: 1533 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يشفيه
jamalco[ عدد التعليقات: 5868 ] نشر منذ 43 دقيقة
سلمات سلمات ياحبيبنا يابلديات ألف سلامه عليك ونسأل الله لك الشفاء العاجل وتقوم بالسلامه ويزول الباس