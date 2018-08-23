صورة لـ ” آل الشيخ ” في المستشفى

نواف السالم(صدى):

دخل معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، المستشفى للعلاج.

وقال ” آل الشيخ ” في تدوينة له بموقع ” فيس بوك ” : ” أنا سأدخل المستشفى اليوم، وأحب أن أودعكم بهذه المنشورات ” ، في إشارة لمنشورات خاصة بالدوري المصري.

ونشر إعلاميون رياضيون صورة لرئيس هيئة الرياضة راقداً على السرير الأبيض وموصولاً بعدد من الأجهزة.