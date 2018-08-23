التحالف يحبط عمل إرهابي بزورق مفخخ

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن إحباط عمل إرهابي بزورق مفخخ تم تسييره من شواطئ الحديدة عشوائيًا.

وأوضحت قيادة التحالف، أن مليشيا الحوثي الإرهابية والحرس الثوري الإيراني يواصلان تهديد ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأشارت إلى أنها اتخذت التدابيراللازمة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن حماية مضيق باب المندب مسؤولية دولية.