صحة الأحساء توضح ملابسات اعتداء مواطن على طبيب وممرضتين

نايف السالم(صدى):

اعتدى أحد المواطنين، بالضرب على طبيب وممرضتان بمركز هجرة الصحي، التابع لفرع صحة الأحساء، ما أدى إلى إصابتهم.

وأوضحت صحة الأحساء في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة بما يكفل حقوق الممارسين الصحيين.

وأشارت إلى أن وفدًا من فرع الصحة قد قم بزيارة المصابين للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى زيارة مسؤولون من مديرية الشؤون الصحية لهم.

وشدد الوفد على حرص الوزارة على حماية جميع موظفيها، ومتابعة الحادث بشكل كامل مع الجهات المعنية لحين حصولهم على حقهم وفق النظام.