سان جيرمان يتخلى عن نيمار بسبب مبابي

نواف السالم(صدى):

تعاني إدارة نادي ” باريس سان جيرمان ” الفرنسي مأزقًا، تسبب بإضطراره لبيع نجم الفريق الدولي البرازيلي ” نيمار دا سيلفا ” ، خلال الفترة المقبلة من أجل التعاقد مع ” كيليان مبابي ” قادمًا من موناكو بشكل نهائي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن قواعد اللعب المالي النظيف ستقيد باريس سان جيرمان، الذي سيضطر لبيع النجم البرازيلي خلال الفترة المقبلة لضمان بقاء مبابي.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” على أن الفرصة قوية ومتاحة أما ” ريال مدريد ” لضم نيمار خلال الفترة المقبلة، بعدما أبدى الإسباني اهتمامه باللاعب، ليعوض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.