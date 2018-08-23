  • الخميس 23

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. سان جيرمان يتخلى عن نيمار بسبب مبابي

سان جيرمان يتخلى عن نيمار بسبب مبابي

سان جيرمان يتخلى عن نيمار بسبب مبابي
نواف السالم(صدى):

تعاني إدارة نادي ” باريس سان جيرمان ” الفرنسي مأزقًا، تسبب بإضطراره لبيع نجم الفريق الدولي البرازيلي ” نيمار دا سيلفا ” ، خلال الفترة المقبلة من أجل التعاقد مع ” كيليان مبابي ” قادمًا من موناكو بشكل نهائي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن قواعد اللعب المالي النظيف ستقيد باريس سان جيرمان، الذي سيضطر لبيع النجم البرازيلي خلال الفترة المقبلة لضمان بقاء مبابي.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” على أن الفرصة قوية ومتاحة أما ” ريال مدريد ” لضم نيمار خلال الفترة المقبلة، بعدما أبدى الإسباني اهتمامه باللاعب، ليعوض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *