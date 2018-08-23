في العيد.. أمانة عسير تزيل تعديات بمساحة 3 مليون متر مربع

ابها(صدى):

أعلنت أمانة منطقة عسير، عن إفشالها عمليات تعدي على أراضى حكومية بلغت مساحتها 2 مليون متر مربع في مواقع مختلفة بالمنطقة.

وكشفت الأمانة إحصائية عن أعمال إزالة التعديات فيها بلغت إجماليها 2.184.070 متر مربع خلال إجازة عيد الأضحى، متضمنة عقوم ترابية وبتر وأحواش مبنية من البلوك وغرفة عشوائية، شبوك أغنام وغيرها.

كما بيَّنت أن التعديات شملت عدد من البلديات وهي: “النماص، أحد رفيدة، محايل عسير، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، الحرجة، طريب، بني عمرو، بيشة، بارق، وادي بن هشبل، بللسمر، والواديين”.

وأكدت الأمانة أنها ستطبق العقوبات الرادعة على المخالفين، وستستمر في ردع المعتدين بالإزالة الفورية للتعدي.

وقالت إنه سيتم الرفع لأمير المنطقة بكافة أنواع التعديات لاتخاذ اللازم حيالها.