حرس الحدود يعطل زورق حوثي مفخخ مستهدفًا أرامكو بجازان
تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الموسم بمنطقة جازان، اليوم الخميس، من إحباط محاولة إرهابية باستخدام زورق مفخخ لتفجير رصيف ومحطة توزيع منتجات النفط التابعة لأرامكو.
رصدت قوات ” حرس الحدود ” ، انطلاق زورق من داخل المياه اليمنية، وعند اعتراضه إتضح عدم وجود أشخاص على متنه، وأنه يتحرك بالتحكم عن بعد.
وأوضحت قوات ” حرس الحدود ” ، أنه جرى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيله، وبعد فحص القارب تبيّن أنه مفخخ بمواد شديدة الإنفجار، وتم التعامل معه وتفجيره في عرض البحر بعد تأمين الموقع.
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