حرس الحدود يعطل زورق حوثي مفخخ مستهدفًا أرامكو بجازان

تركي السالم(صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الموسم بمنطقة جازان، اليوم الخميس، من إحباط محاولة إرهابية باستخدام زورق مفخخ لتفجير رصيف ومحطة توزيع منتجات النفط التابعة لأرامكو.

رصدت قوات ” حرس الحدود ” ، انطلاق زورق من داخل المياه اليمنية، وعند اعتراضه إتضح عدم وجود أشخاص على متنه، وأنه يتحرك بالتحكم عن بعد.

وأوضحت قوات ” حرس الحدود ” ، أنه جرى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيله، وبعد فحص القارب تبيّن أنه مفخخ بمواد شديدة الإنفجار، وتم التعامل معه وتفجيره في عرض البحر بعد تأمين الموقع.