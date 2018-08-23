بالفيديو.. مرسيدس مايباخ S-Class تتواصل مع البشر عبر مصابيحها الأمامية

برلين(صدى):

باتت مصابيح مرسيدس الأمامية متطورة للغاية، لدرجة أنها قادرة الآن على التواصل مع البشر.

تسمى تقنية “الإضاءة الرقمية”، وقد تم استعراضها في مايباخ S-Class، إذ تقوم المصابيح الأمامية بتجسيد الأشكال على الطريق واستعراض مختلف الكلمات.

للترويج للتقنية، قامت صانعة السيارات الألمانية بركن S-Class وجعلتها تحيي المارّة وتتحدث بنفسها معهم، ما أبهرنا حقيقة وكشف لنا مدى التطور الذي وصلت إليه سيارات مرسيدس.

يعمل نظام الإضاءة الرقمي بفضل لمبات LED مع شريحة يتضمنها مليون عاكس مصغّر، ما يجسّد الضوء بمختلف الأشكال وتحويله إلى حروف بكل سهولة.

بالطبع لدى التقنية فوائد متعددة بالسلامة، على سبيل المثال، بإمكانها العمل جنبا إلى جنب مع كاميرا السيارة والمستشعرات للإشارة إلى الحارة التي عليك السير فيها مع عرض أسهم وعلامات على الطريق لإرشادك ويساهم في ذلك قدرتها بالتعرف إلى الإشارات المرورية.

لا نعلم متى ستصل الإضاءة الرقمية إلى سيارات مرسيدس، لكن نظرا لكونها تبدو جاهزة، فإنها غالبا ما ستنطلق مع S-Class الجيل القادم.