شرطة مكة تقبض على شخص صور رجل أمن دون علمه
ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على سائق قام بتصوير رجل أمن أثناء قيامه بمهام عمله دون علمه.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، بأنه أثناء قيام أحد رجال الأمن، مساء الاثنين الموافق 1439/12/10هـ، بتوثيق مخالفة مرورية على إحدى المركبات المتوقفة، قام سائقها بتصوير ونشر مقطع فيديو لرجل الأمن وهو يؤدي مهامه دون علمه.
وأضاف أنه تم القبض عليه لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52514 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل العقاب ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1998 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل الي بعدة حتى يوخر الهياط الكاذب
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
احيان يكون الغرض من تصوير رجل المرور دليل اثبات الحق لانه احياناً رجل المرور يتقاضا عن شخص يعرفه بينما يسجل مخالفة على الاخرين وهذه تحصل كثير.
شيخين1[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 1 ساعة
يالله قول وش الي اسفدتةمااعتبرة من الي سبقووووووق رجل الامن خط احممممممممممممممممممممر وسلام