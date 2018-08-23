شرطة مكة تقبض على شخص صور رجل أمن دون علمه

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على سائق قام بتصوير رجل أمن أثناء قيامه بمهام عمله دون علمه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، بأنه أثناء قيام أحد رجال الأمن، مساء الاثنين الموافق 1439/12/10هـ، بتوثيق مخالفة مرورية على إحدى المركبات المتوقفة، قام سائقها بتصوير ونشر مقطع فيديو لرجل الأمن وهو يؤدي مهامه دون علمه.

وأضاف أنه تم القبض عليه لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة.