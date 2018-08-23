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شرطة مكة تقبض على شخص صور رجل أمن دون علمه

شرطة مكة تقبض على شخص صور رجل أمن دون علمه
نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على سائق قام بتصوير رجل أمن أثناء قيامه بمهام عمله دون علمه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، بأنه أثناء قيام أحد رجال الأمن، مساء الاثنين الموافق 1439/12/10هـ، بتوثيق مخالفة مرورية على إحدى المركبات المتوقفة، قام سائقها بتصوير ونشر مقطع فيديو لرجل الأمن وهو يؤدي مهامه دون علمه.

وأضاف أنه تم القبض عليه لاستكمال الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

احيان يكون الغرض من تصوير رجل المرور دليل اثبات الحق لانه احياناً رجل المرور يتقاضا عن شخص يعرفه بينما يسجل مخالفة على الاخرين وهذه تحصل كثير.

[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 1 ساعة

يالله قول وش الي اسفدتةمااعتبرة من الي سبقووووووق رجل الامن خط احممممممممممممممممممممر وسلام

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