أمير منطقة مكة: التناغم في إدارة شئون الحج بفضل توجيهات خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

بيّن سمو الأمير ” خالد الفيصل ” أمير منطقة مكة، اليوم الخميس، أبرز الجهود المبذولة خلال حج هذا العام،موضحًا أن عدد القوى العاملة التي قدمت الخدمة لحجاج بيت الله الحرام من عسكريين ومدنيين بلغ أكثر من 250 ألف فرد .

وقال سمو الأمير ” خالد الفيصل ” خلال المؤتمر الصحفي الختامي لحج 1439هـ الذي عقده اليوم بمقر الإمارة بمنى، إن المملكة لا تألو جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن.

ورد الأمير ” خالد الفيصل ” مقاطعًا الصحفي العراقي ” صباح الخزاعي ” بعد توجيهه سؤال حول كيفية تعبيرالإعلام عن شكره لما تقوم به المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، قائلًا: نحن لا نطلب منكم ولا من غيركم شيئًا، نطلب منكم شيئًا واحدًا فقط هو أن تسمحوا لنا بخدمتكم.

وأكد سمو الأمير ” خالد الفيصل “، على أن الإعلام كان له دور كبير جد في كل ما حدث وكل ما يحدث وكل ما سوف يحدث مستقبلًا وهم عنصر أساس في تطوير خدمات الحج.

وأضاف ” أمير منطقة مكة ” ، أن الصورة الإيجابية التي يرى الإنسان فيها نفسه، قائلًا ” أنتم من ترون الموضوع وترون الخلل وتنقدونه وتنتقدونه وتساعدونا على تطوير العمل، ونرجو منكم أن تنبهونا على أخطائنا وأن تساعدونا على أن نكون أفضل ونشكركم عليه ” .

وأشار أمير منطقة مكة، إلى أن التنسيق الذي وصل إلى حد التناغم في حج هذا العام وحج العام الماضي لم يسبق له مثيل وذلك من خلال آلية إدارة شؤون الحج التي تباشرها أكثر من 41 جهة حكومية في المملكة، وهذا يعود بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله.

وأوضح الأمير ” خالد الفيصل “، أن المسئولين يبدأون بعد موسم الحج في كل عام لبحث وتطوير ومناقشة الملاحظات ومراجعة تقارير التقييم، ويشرعون في التحضير لموسم الحج القادم، ويستمر العمل طوال العام ،وأعتقد أن هذا السبب هو ما أوصلنا لهذا التناغم .