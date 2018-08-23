جمعية طوى الخيرية عن فيديو تهريب الأضاحي: سنقاضي الناشر

عادل الحربي (صدى):

أكدت جمعية طوى الخيرية، أن عمليات تهريب لحوم أضاح عبر شاحنات تابعة لها، لا علاقة لها بها، مشيرة إلى أنها تصرفات فردية من سائقي التريلات.

وقالت الجمعية في سلسلة تغريدات لها بموقع ” تويتر ” : ” جمعية طوى تصاريحها فقط في عرفات ومزدلفة وينتهي توزيعها بعرفات ومزدلفة قبل أذان فجر يوم العاشر من ذي الحجة ” .

وأضافت : ” بعد صلاة الفجر والعيد يبدأ الذبح للهدى والأضاحي بمجازر منى، و ليس لدى الجمعية التصريح بالتوزيع بمشعر منى ” .

وتابعت : ” يوجد بالفيديو ثلاجة تريلا ليس عليها شعار أي جمعية .. عند منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة تنتهي مهمة جمعية طوى الخيرية ” .

واستطردت : ” بعد ذلك تغادر التريلات بعد إنتهاء حمولتها وتتم المخالصة وليس على الجمعية أي مسؤولية بعد هذه المخالصة.. وإذا كان هناك من خطأ لا سمح الله فهي تصرفات فردية من سائقي التريلات وللجمعية الحق القانوني لمقاضاة ناشر المقطع والمسيء لها ” .

واختتمت : ” ولله الحمد لا صحة للادعاءات المغرضة والجهات المختصة ستتعامل مع الأمر “