بالفيديو.. أمطار غزيرة وعاصفة رعدية تحيل نهار جازان إلى ليل
وثَّق مقطع فيديو، الأمطار الغزيرة على مركز الحقو في منطقة جازان، وكذلك البروق التي حول النهار إلى ليل، حيث تم تصوير الفيديو في تمام الخامسة والنصف.
كما بيَّن مقطع آخر، مشاهد مَهيبة لـ لحظة دخول ” العاصفة الرعدية ” جازان، فتم تحويل النهار إلى ظلام دامس.
اقرأ أيضًا :
أمطار رعدية غزيرة على جازان لـ 3 ساعات
امطار #غزيرة_جدا وبروق على مركز #الحقو تحول فيها النهار الى ليل سبحان اللهالساعة 5:30 عصرا@RoohAlHattan pic.twitter.com/g4ggg529Hp
— #جازان_الان (@now_Jazan) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨
مشاهد مَهيبة لحظة دخول “العاصفة الرعدية” #جازان قبل قليل.. هكذا تحوّل النهار إلى ظلام دامس. pic.twitter.com/FLufHHYCZT
— نجران اليوم (@NajranToday) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨
اترك تعليقاً