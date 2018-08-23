بالفيديو.. أمطار غزيرة وعاصفة رعدية تحيل نهار جازان إلى ليل

تركي السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، الأمطار الغزيرة على مركز الحقو في منطقة جازان، وكذلك البروق التي حول النهار إلى ليل، حيث تم تصوير الفيديو في تمام الخامسة والنصف.

كما بيَّن مقطع آخر، مشاهد مَهيبة لـ لحظة دخول ” العاصفة الرعدية ” جازان، فتم تحويل النهار إلى ظلام دامس.

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