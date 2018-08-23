وفاة وإصابة 20 شخصا من أسرة واحدة في حادث مروع

ابها(صدى):

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 18 أخرين، في حادث مروري على طريق بيشة الرين، اليوم الخميس.

وصرَّح المتحدث الرسمي لصحة بيشة، علي آل بخيتان، بأن قسم الطوارئ بمستشفى الملك ببيشة استقبل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً اليوم حالتي وفاة و18 حالة إسعافيه خلفها حادث مروري تعرضت له أسرة مكونة من 20 شخص على طريق بيشة الرين.

وأضاف: فور وصول البلاغ لإدارة الإسعاف والطوارئ بصحة بيشة تم تمرير البلاغ لمستشفى الملك عبدالله وأعلنت فيه حالة الطوارئ واستنفار جميع الطواقم الطبية والطبية المساعدة لاستقبال الحالات وإسعافها وفور وصول جميع الحالات تم عمل الإجراءات الإسعافية والعلاجية لهم واستغرقت عملية التعامل مع الحالات 60 دقيقة وتم تنويم جميع أفراد الأسرة بأقسام التنويم فيما تم تنويم أحد افرادها في العناية المركزة نتيجة تعرضه لإصابة في الرأس ” .

من جانبه قدَّم سعيد بن جابر القحطاني مدير الشؤون الصحية، تعازيه لأسرة المتوفين متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، كما قدّم شكره لكافة الطواقم الطبية بالمستشفى على سرعة الاستجابة والتعامل المهني الذي ساهم في انقاذ المصابين و انتهاء حالة الطوارئ في وقت قياسي لم يتجاوز 60 دقيقة .