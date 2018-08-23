جمعية الرمان  توقع عقد تنظيم مهرجان الرمان مع أحدى الشركات الوطنية المتخصصة

محمد السعران(صدى):

وقعت الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة عقد تنظيم مهرجان الرمان الوطني بنسخته السابعه مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنظيم المهرجانات ، ووُقّع العقد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعيد بن بخروش فيما مثل المؤسسة في توقيع العقد رئيس مجلس إدارتها عبدالله الزهراني وثمن بخروش عقب توقيع العقد دور سمو أمير المنطقة في دعم الزراعة بالمنطقة وعلى وجه الخصوص هذه المهرجان السنوي والنافذة التسويقية والترفيهية والسياحية التي ينتظرها كل عام أهالي منطقة الباحة من مواطنين ومقيمين كما نوّه إلى أن مجلس إدارة الجمعية يعمل وفق خطة محددة سعياً لتحقيق النجاحات للجمعية التعاونية للرمان بالمنطقة والتي تعود بالنفع على المساهمين وبيئة الزراعة عموماً وخاصة مع قصر فترة تأسيس الجمعية والذي لايتعدى فترة ستة اشهر..

من جهته أكد أ. عبدالله الزهراني أن مؤسسة وسام البادية تتمتع بخبرة جيدة وسبق لها تنظيم العديد من المهرجانات والفعاليات بمنطقة الباحة وكذلك في العديد من مناطق المملكة وكان اخرها تنظيم مهرجان العسل الدولي الذي اقيم مؤخرا بمدينة الباحة والفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ التي اقيمت بمحافظات المنطقة مبيناً أن الفعاليات ستضم العديد من الفقرات المتنوعة منها تجهيز اكثر من 40 منفذ لبيع الرمان ومسرح للفعاليات وركن الفنون التشكيلية والتصوير الفتوغرافي والمرسم الحر والعديد من الجوانب الترفيهية.

وقال الزهراني أن مهرجان الرمان في منطقة الباحة يُعتبر من أهم المناسبات التي تقام سنويًّا في المنطقة حيث يتضمن العديد من الفعاليات المتخصصة للمهتمين بهذه الزراعة ويساهم في التعريف بهذا المنتج المميز لمنطقة الباحة. وتحرص من خلاله الجمعية على العمل بكل ما يفيد المنطقة وانجاح المهرجان

هذا ومن المقرر أن ينطلق «مهرجان الرمان الوطني» في نسخته السابعة في الـ 30 من شهر ذو الحجة الجاري، وبرعاية كريمة للمهرجان من قبل سمو أمير منطقة الباحة، من جهته اكيد رئيس اللجنة المنظمة إبراهيم بخروش أن المهرجان سيشهد لهذا العام عدة فعاليات مصاحبة ، حيث يدشن الأمير حسام بن سعود مقر الجمعية الواقع بمثلث بيده بمحافظة القرى، كما سيدشن سموه الكريم سوق علم الزراعة والذي يُعد الأول من نوعه كأكبر متجر زراعي على مستوى المملكة