أمطار رعدية غزيرة على جازان لـ 3 ساعات

الرياض(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا على منطقة جازان تشمل: الحقو، بيش، مسلية، الدرب والأجزاء المجاورة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية.

ووصف التنبيه الحالة بأنها استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح الإنذار، أن الحالة ستبدأ في الساعة السادسة وعشر دقائق، وستنتهي في التاسعة مساء اليوم.