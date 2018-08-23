وزير الخدمة المدنية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وذلك بمناسبة النجاح المتميز لحج هذا العام ، وما شهده من إدارة إحترافيةٍ وتنظيم عالٍ وتكامل للجهود، عبر توفير الإمكانات اللازمة، والجاهزية العالية والقدرات المتميزة، على كافة الأصعدة والتي حرصت الدولة – حفظها الله- على توافرها، بدون أي خلل أوتقصير حتى تكللت كافة الجهود المبذولة بهذا النجاح المبهر لموسم الحج المبارك.

وبين معاليه أن قيادتنا الرشيدة قد التزمت بهذه المسؤولية التاريخية الإسلامية وذلك التزاما منها لخدمة الحرمين الشريفين، ونشر رسالة الإسلام والسلام عبر هذا الركن المهم من أركان الدين الإسلامي الحنيف، واستشعاراً منها لعظم المسؤولية الإسلامية والإنسانية التي تلتزم بها، متمثلةً في ذلك منهج الإسلام ووسطيته التي تنبذ الكراهية والتعصب والمذهبيةٍ المقيتة مؤكدةً على أنها دائما تلتزم بالمبدأ الإسلامي الأصيل المعتمد على قاعدة أن البشر سواسية لا فرق بينهم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى .

وأضاف معاليه أنَّ المملكة العربية السعودية بما تحقِّقُه من نجاحاتٍ متتالية في موسم الحج عاماً بعد عام، قد جعلت الكثير من العقلاء والأقلام المنصفة توجه الثناء والتقدير للمملكة العربية السعودية على ما تبذله من إمكاناتٍ وجهودٍ وخدماتٍ ورعاية وعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة تترجمها على أرض الواقع سبل التفاني في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وبذل الغالي والنفيس لتوفير الراحة والأمن والطمأنينة لهم، حتى يتمكنوا من أداء مناسك الحج بكل يسرٍ وسهولة في منظومة عمل تتشارك فيها قطاعات الدولة كافةً من مدنيين وعسكريين مستشعرين عظم المسؤولية، والفخر والإعتزاز بواجبهم الوطني والإسلامي ، داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة وأن يديم على وطننا الغالي المزيد من الخير والرفاهية ودوام الأمن والاستقرار والرخاء .