الاتحاد يعير مدافعه ” طارق عبدالله ” للتعاون

نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أنباء عن توصل كلًا من نادي ” التعاون ” و ” الاتحاد ” إلى إتفاق مبدئي حول انتقال المدافع ” طارق عبدالله ” على سبيل لإعارة لنادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

الجدير بالذكر أن اللاعب ” طارق عبد الله ” لم يشارك مع فريق اتحاد جدة بشكل أساسي في الموسم الماضي، حيث ترى إدارة الفريق أن خروجه على سبيل الإعارة سيفيد اللاعب.