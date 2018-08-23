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الاتحاد يعير مدافعه ” طارق عبدالله ” للتعاون

الاتحاد يعير مدافعه ” طارق عبدالله ” للتعاون
نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أنباء عن توصل كلًا من نادي ” التعاون ” و ” الاتحاد ” إلى إتفاق مبدئي حول انتقال المدافع ” طارق عبدالله ” على سبيل لإعارة لنادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

الجدير بالذكر أن اللاعب ” طارق عبد الله ” لم يشارك مع فريق اتحاد جدة بشكل أساسي في الموسم الماضي، حيث ترى إدارة الفريق أن خروجه على سبيل الإعارة سيفيد اللاعب.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2037 ] نشر منذ 50 دقيقة

بالتوفيق

[ عدد التعليقات: 2269 ] نشر منذ 34 دقيقة

سيندم الإتحاديين كثيرآ لو فرطوا في هذا اللاعب واتوقع انه رايح يقدم مستوى كبير مع التعاون

بالتوفيق لجميع لاعبينا الواعدين في جميع الأندية .

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