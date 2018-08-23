تحدي النار يحرق طفلة

نواف السالم(صدى):

أصيبت فتاة أمريكية، بحروق خطيرة غطت نحو 50% من جسدها، وذلك نتيجة لخوضها تحدي النار الذي انتشر عبر موقع ” يوتيوب ” .

وكانت تيمي لاندرز التي تبلغ 12 عامًا من العمر، مع صديقتيها في منزلها قبل أن يقرروا خوض هذا التحدي الخطير، والذي يشجع الأطفال على تغطية أنفسهم بمواد قابلة للاشتعال وإشعال النار في أجسادهم وتصوير النتيجة بعد ذلك.

واشتعلت النار في جسد ” تيمي ” ، عندما كانت والدتها تأخذ غفوة قبل أن تسمع صوت انفجار صغير قادم من غرفة ابنتها.

وتم نقل الطفلة إلى المستشفى وقام الأطباء بتغطية جسد الفتاة بالشاش من رأس إلى أخمص قدميها، ولا تزال في المستشفى بحالة حرجة، ومن المنتظر أن تحتاج إلى فترة علاج تمتد إلى عدة أشهر.