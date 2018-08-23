طفل سعودي يتعرض لوعكة صحية في جاكرتا تمنعه من العودة للوطن

عادل الحربي (صدى):

تعرَّض طفل سعودي إلى وعكة صحية مفاجئة ودخل في غيبوبة، في مطار جاكرتا العاصمة الأندونيسية؛ ما تسبب في تأخر عودتهم إلى الوطن.

وطالب ذوي الطفل، ولاة الأمر ” حفظهم الله ” والمسؤولين بنقله إلى مستشفى متخصص في المملكة أو إحدى الدول المتقدمة في العلاج.

وأوضح أحد ذوي الطفل الذي يدعى محمد ظافر الشهراني، أنه وأثناء إنهاء إجراءات السفر إلى الوطن ليلة العيد، أصيب الطفلة بوعكة صحية أدخلته في غيبوبة، فيما بيَّنت التقارير الطبية تعرضه لفيروس.

وأشار إلى أنهم تواصلوا مع سفارة المملكة في أندونيسيا طالبين نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في المملكة، أو الدول القريبة التي تملك الإمكانات الطبية الكبيرة في العلاج.