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الجابر: ممتن للمستشار تركي آل الشيخ على حسم صفقة ” غوميز “

الجابر: ممتن للمستشار تركي آل الشيخ على حسم صفقة ” غوميز “
نواف السالم(صدى):

أكد رئيس نادي الهلال سامي الجابر، أن معالي المستشار تركي آل الشيخ كان يتابع صفقة غوميز لحظة بلحظة حتى ما قبل دخوله إلى المستشفى.

وقدم ” الجابر ” الشكر والتقدير لمعالي المستشار، داعيًا له بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل ويلبسه ثياب الصحة والعافية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إلى ما قبل دخوله المستشفى؛ كان يتابع ويدعم لحظة بلحظة وتكلم شخصيا مع الوكيل حتى حُسمت الصفقة وأصبح غوميز هلالي ” .

وأضاف : ” الامتنان والشكر والتقدير باسمي وباسم جميع الهلاليين لمعالي المستشار تركي آل الشيخ تسبقها الدعوات للمولى عزوجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويلبسه ثياب الصحة والعافية ” .
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