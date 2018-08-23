شاب يغتصب شقيقاته برفقة صديقه

الرباط(صدى):

تجرَّد شاب من كافة معاني الرجولة، واغتصب شقيقاته الثلاث القاصرات برفقة صديقه.

وأوضحت وسائل إعلام مغربية، أن الشقيقات الثلاث يتيمات وقد أقدم شقيقهن وصديقه على اغتصابهن في أحد أقاليم المملكة المغربية.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة نجحت في اعتقال المتهمين والتحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة.