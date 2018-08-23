شاب يغتصب شقيقاته برفقة صديقه
تجرَّد شاب من كافة معاني الرجولة، واغتصب شقيقاته الثلاث القاصرات برفقة صديقه.
وأوضحت وسائل إعلام مغربية، أن الشقيقات الثلاث يتيمات وقد أقدم شقيقهن وصديقه على اغتصابهن في أحد أقاليم المملكة المغربية.
وأشارت إلى أن قوات الشرطة نجحت في اعتقال المتهمين والتحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10787 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4556 ] نشر منذ 44 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
اللهم اصلح احوال المسلمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52509 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,