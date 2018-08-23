توجيه بإيقاف مدير عام المسالخ بمكة وإحالته للتحقيق
وجه وزير الشؤون البلدية والقروية، بإيقاف مدير عام المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة، وإحالته للتحقيق بسبب الإهمال في مسلخ المعيصم وانعدام الاشتراطات الصحية.
كما وجه الوزير، بتشكيل لجنة للوقوف على مسلخ المعيصم؛ بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد وإحالة عقد المستثمر للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان سمو الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة قد وجه بإغلاق المسلخ نهائيًا.
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زائر[ عدد التعليقات: 1588 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا يا هما اللي ،، لم تحل المشكله بإغلاق المجزرة بل تضاعفت المشكله أعتقد أن توزع الكميه علي كل مسألخ مكه المكرمه ثم توزع علي المستفيدين من الضمان في مكه وكذلك فقراء الحرم أفضل حل ، ….
زائر[ عدد التعليقات: 2662 ] نشر منذ 2 ساعتين
وياليت بعد يتم التحقيق مع الموظفين المتواجدين بالمسلخ اللي مافي منهم احد متواجد