” الغذاء والدواء ” تقدم 6 نصائح لشواء آمن

عادل الحربي(صدى):

قدمت الهيئة العامة للعذاء والدواء، اليوم الخميس، 6 نصائح لشواء آمن، لافتةً إلى أنه عندما ننقل الطعام من مكان إلى آخر، يجب أن يحفظ مبردًا بدرجة حرارة 4.5 درجة مئوية؛ للحد من نمو البكتيريا لأدنى درجة.

وأوضحت ” الغذاء والدواء ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه إذا كانت اللحوم المراد شواؤها مجمدة؛ فيجب اتمام تسييحها قبل الشواء لتتجانس كل أجزائها في النضج، كما أن القضاء على البكتيريا الضارة أن تصل درجة الحرارة الداخلية للحوم إلى الحد الأدنى الكافي للقضاء عليها.

وأضافت، أنه لاتمام شوي شرائح وهبر وأضلاع ريش اللحوم والدواجن، توضع على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية حتى تقدم للأكل، كما يراعى وضع اللحوم المطبوخة جيدًا على طرف شبك الشواية ولا توضع مباشرة على الفحم المشتعل حتى لا تتعرض للاحتراق.

وأشارت إلى أنه عند تقديم الطعام، يجب أن يقدم في أطباق نظيفة عند رفعه من الشواية، ولا تترك الأغذية في الجو العادي لأكثر من ساعة عندما يكون الطقس حارًا ” درجة الحرارة 32 درجة مئوية ” ، وما يتبقى من الشواء يجب أن يرد فورًا إلى آنية غير عميقة.