بعد تعرضه للاعتداء بأمريكا.. المبتعث السعودي يتعافى ويروي ما حدث له

نايف السالم(صدى):

اعتدى 3 أمريكيين من أصول عربية وآسيوية، على مبتعث سعودي، اعتداءًا وحشيًا، في واشنطن؛ بسبب الخلاف حول تصويت المملكة لكأس العالم، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” تفاصيل الاعتداء على مبتعث بأمريكا ” .

وفي تفاصيل جديدة، خرج الشاب الذي كان قد تعرض للاعتداء ماجد المزيني، من مستشفى جورج واشنطن بالعاصمة الأميركية، وكشف عن تفاصيل الاعتداء الي تعرض له.

قال ” ماجد ” بدأت المشكلة بحديث عادي حول تصويت المملكة لملف كأس العالم 2026، وكنت أبيِّن للشخص وجهة نظري؛ إلا أنه كان يسيئ للمملكة أثناء نقاشه.

وأضاف: ” بعد ختام الحديث سكت المجرم وذهب لسيارته، وخرجتُ مع بعض أصدقائي خارج الكوفي شوب، وهنا وقع الاعتداء بضربي من الخلف وسقوطي على الرصيف، وهو ما وثقته الكاميرات في الشارع ” .

وتابع ” ماجد ” الحديث عن تفاصيل اعتدائه: ” لم أتوقع أن يلحق بي ويعتدي عليَّ، خصوصًا أن النقاش كان اعتياديًا ولم يكن هناك تشنج أو شجار حول الموضوع ” .

وعن القضية، أبان الشاب أنها ما زالت منظورة في القضاء الأميركي، وقد أوكلت السفارة محاميًا لمتابعة ذلك، وكانت هناك جلسة أولى لم يحضرها ” ماجد ” لوجوده بالمستشفى، وستكون هناك جلسة ثانية.

وفي ذات السياق، غرَّد الدكتور جاسر الحربش، وكيل الوزارة لشؤون الابتعاث والمشرف العام على الملحقيات، بمناسبة شفاء المبتعث ماجد المزيني وخروجه من المستشفى، ممتدحًا وقوف سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان.

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