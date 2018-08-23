بالفيديو.. تناول الكرشة والكوارع لجمال بشرتك والحفاظ على شبابها

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر الكرشة والكوارع من حلويات اللحوم اللذيذة التي يعشقها المصريون، ولكن يخشى البعض من الإفراط في تناولها خوفا من أضرارها على الصحة إلا أن الأطباء أكدوا على فوائدها.

وقالت الدكتورة نورهان قنديل أخصائى التغذية العلاجية، خلال لقائها ببرنامج “ست الحسن” ، إن تناول الكوارع وشوربتها والكرشة مهم جدا لنضارة وجمال البشرة والحفاظ على شبابها .

وأشارت ، إلى أن الكوارع والكرشة تحتوى على نسبة عالية من الكولاجين الذي يحافظ على جمال البشرة، لذا يجب تناول هذه الأنواع من اللحوم ولكن بكميات قليلة حفاظا على الصحة.