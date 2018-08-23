مكتب الاشراف النسائي يشارك في زيارة للحضانات والروضات الموسمية لحج 1439

نايف السالم(صدى):

نفذ مكتب الاشراف النسائي بفضل الله الزيارة لحاضنات الحج والتي كانت بمعية وزارة التعليم.

حيث يبلغ عددها تسعة حاضنات موزعه بين الاحياء القريبة من المشاعر المقدسة .

تهدف الزيارة الى مناقشة سبل التعاون المشترك بين وزارة التعليم متمثلة بإدارة تعليم مكة المكرمة ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية متمثلة بالاشراف النسائي لمنطقة مكه المكرمة لايجاد ووضع الخطط المستقبلية للتطوير ومعالجة كل العقبات المحتملة.

في ختام الزيارة شكرت الدكتورة نوال الضبيبان ا. تهاني زاهد قدسي مديرة ادارة رياض الاطفال بمكة المكرمة و نائبة مديرة المبادرة على التعاون والمشاركة.