كيم كارداشيان تبعد ابنتها نورث عنها بسبب برنامجها الواقعي

أماني الغامدي(صدى):

كشف أحد الأشخاص في تصريحات إعلامية ، أنه شاهد نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان وهي جالسة في طاولة منفصلة عن ابنتها الكبرى “نورث” في أحد المطاعم في ميامي هذا الأسبوع، وأضاف أنه أمر محزن للغاية أن تجلس ” نورث ” مع مربية الأطفال في طاولة بعيدة عن أمها.

حيث كانت ” كيم ” البالغة من العمر 36 عامًا تجلس مع كل من جوناثان تشيبان ولارسا بيبن، وامرت مربية أطفالها أن تأخذ ” نورث ” إلى طاولة أخرى بعيدًا عنهم، حيث أكد المصدر أنها كانت تصور أحد مشاهد مسلسلها الواقعي وأرادت إبعاد ابنتها عن الكاميرا.