قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على بوابة كعام الليبية

طرابلس(صدى):

تعرضت بوابة كعام الواقعة بين مدينتي زليتن والخمس وسط ليبيا اليوم لهجوم مسلح من قبل ارهابيين.

وقال مصدر عسكري في تصريح صحفي، ان 3 إرهابيين هاجموا في تمام الساعة السادسة بوابة كعام الواقعة بين مدينتي الخمس وزليتن، مؤكداً أنه تم القبض على أحد المتورطين بعد اشتباكهم مع قوات الأمن.

وأوضح المصدر، أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من رجال الأمن وجرح نحو 10 آخرين، مشيراً إلى أن سيارة المُهاجمين لازالت بالقرب من موقع الهجوم بانتظار فحصها للتأكد من خلوها من المتفجرات.