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بالفيديو والصور.. بعد أن قتلت داعش آبائهم.. جدة عراقية ترعى 22 حفيدا

بالفيديو والصور.. بعد أن قتلت داعش آبائهم.. جدة عراقية ترعى 22 حفيدا
بغداد(صدى):

ترعى الجدة العراقية سناء إبراهيم الطائي البالغة من العمر 60 عامًا، 22 حفيد وحفيدة بعد أن قتل تنظيم ” داعش ” آبائهم، وهو أمر شاق خاصة مع تكدسهم في شقة صغيرة وعدم تلقيهم مساعدات من الدولة؛ لذا وفي هذا السياق سنتعرف على قصة الجدة ” سناء ” .

تترواح أعمار أحفاد الجدة ” سناء ” بين الثانية والسادسة عشرة، وتعيش معهم بشرق الموصل في شقة مؤلفة من أربعة غرف، وتعتمد في دفع الإيجار وشراء الملابس ومستلزمات الدراسة على التبرعات والمعونات الخيرية.

وعن ذلك، قالت الجدة: ” آمل أن تعطي السلطات رواتب ومأوى لأولئك الأيتام، لأنني لن أعيش 100 عام، أنا مريضة جدًا وسأموت، هذا العام معهم، في السنة القادمة لن أكون معهم ” .

وعن آباء أحفادها، أضافت الجدة: ” استخرجت شهادات وفاة لثلاثة من أبنائي الخمسة، بينما الابنين الآخرين دفنا في مقبرة جماعية مجهولة ولم استطع العثور على جثتيهما ” .

وعن الأرملتان اللتان تعيشان معها تعملان مع منظمات مدنية محلية، لكنهما تركتا العمل بعد عدم تقاضي رواتبهما، وتبحث المرأتان الآن عن عمل كخادمات في المنازل.

وتبقى ” الجدة ” منتظرة لتعرف إن كانت الحكومة ستدفع معاشًا شهريًا قيمته 500 ألف دينار عراقي ” 420 دولاراً ” لأبنائها الذين عملوا في الجيش والشرطة.


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