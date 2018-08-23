بالصور.. بعثة الوصل تصل جدة استعدادا لمواجهة الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

استقبل عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأستاذ خميس الزهراني، ومدير العلاقات العامة الأستاذ خالد باريان بعثة فريق نادي الوصل ظهر اليوم الخميس، في مطار الملك عبدالعزيز بجدة عقب وصولها استعدادًا لخوض مباراة الذهاب من دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال أمام فريق الاتحاد غد الجمعة.

وأوضح الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه رحب ” الزهراني ” بمحمد الحمادي رئيس البعثة عضو مجلس إدارة نادي الوصل وكافة أعضاء الفريق في بلدهم الثاني، متمنيًا أن يقدم الفريقان لقاءًا ممتعًا.

ومن جانبه، قدم الأستاذ محمد الحمادي شكره على كرم الضيافة والاستقبال معتبرًا ذلك غير مستغرب من قبل الأشقاء في المملكة ويعكس عمق ومتن العلاقة التاريخية بين الناديين.