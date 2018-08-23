بالفيديو.. مشاهد مرعبة لمزاح بالثعابين عرض حياة أحد الأشخاص للخطر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشاهد مرعبة لأحد المقالب غير الأخلاقية ضد شخص من زملائه، من خلال تقديم وجبة ثعابين حية له والإمساك بها والإمعان في تخويفه وإرهابه؛ ما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاسبة هؤلاء الأشخاص على ما بدر منهم من تصرف لتعديهم على النفس ولو كان من باب الدعابة والمزاح.

وقام الشباب بتحضير وجبة طعام في صحنين مغلفين بالقصدير، الصحن الأول صغير وبه طعام، أما الثاني كبير وبه ثعبانين ضخما الحجم، وعند البدء تم فتح الصحن الثاني بإشارة أحد زملائهم، من المنسقين للمقلب، وهو يقول فك الكبير لعلمه بوجود الثعابين به.

وتفاجأ زميلهم عند نزع غطاء ” القصديري ” بهول ما رأى أمام عينيه من بشاعة منظر الثعابين الملتفة بشكل مخيف داخل محيط الصحن؛ ليصرخ بأعلى صوته ويقفز من فوق الصحون بشكل هستيري وعلامات الفزع والخوف الشديد ترتسم على ملامح وجهه في أقل من ثانية.

وهرع الشاب نحو الباب قاصدًا الخروج والهرب من هذه الثعابين إلا أنه وجد الباب قد تم إقفاله بالمفتاح من قبل زملائه، ليقوم مقدم الصحن الكبير برفع الثعابين والتهويش بها عليه من قريب وملاحقته في أركان الغرفة وسط ضحك زملائه؛ فيما اشتد توسله لهم بأن يتوقفوا لأن قلبه كاد أن يقف.