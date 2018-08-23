” الأرصاد ” تحذر رياح سطحية وأمطار رعدية على مدينتين

نايف السالم(صدى):

حذرت الهئية العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي مكة المكرمة ” الطائف، الشفا، بني سعد، ميسان ” والأجزاء المجاورة لها، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الموافق 23/8/2018 من الساعة 13.30 إلى الساعة 19.00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الهيئة إنذارًا مبكرًا لأهالي منطقة جازان ” الخوبة ” تمتد إلى أحد مسارحة وصامطة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي لجريان السيول.

وأبانت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الموافق 23/8/2018 من الساعة 15.00 للساعة 19.00 من نفس اليوم.