” قرقاش ” : اتصالات قطر موثقة مع تل أبيب

أبوظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قارقاش، على سياسة قطر الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنها تروج شائعات التطبيع بشأن جيرانها بينما اتصالاتها موثقة مع تل أبيب.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” غريب أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وتروّج إشاعات التطبيع بشأن جيرانها؛ بينما إتصالاتها موثقة ومستمرة ” .

وتابع: ” آخرها جملة من الإتصالات مع تل أبيب حول غزة، الأخبار الكاذبة والعمى الحزبي مفضوح ” .

وأضاف ” قرقاش ” في تغريدة أخرى له: ” لن أضيف أين قناة الجزيرة والإخوان والقرضاوي من التواصل والتطبيع القطري السابق واللاحق مع إسرائيل، فهي علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة، وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمواقف ” .